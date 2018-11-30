Объем грузооборота Мариупольского морского порта (Украина) в январе-ноябре 2018 года составил 5,39 млн тонн, что на 9,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Сообщает PortNews со ссылкой на пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).



Перевалка экспортных грузов снизилась на 7,7% - до 4,57 млн тонн, импортных грузов - на 12,8% до 766,75 тыс. тонн, грузов во внутреннем сообщении - на 46,4% до 48,2 тыс. тонн.



Переработка наливных грузов, в частности, растительного масла сократилась в 3,9 раза - до 18,6 тыс. тонн. Перевалка сыпучих грузов снизилась на 15,9% - до 1,48 млн тонн. Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 4,9% - до 3,88 млн тонн.



Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».



Мариупольский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 14,3% — до 6,514 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морпортов Украины составил 4,9% против 5,7% в 2016 году.