Минобороны РФ предложило создать межведомственную рабочую группу для оформления прав на недвижимое имущество "национализированного" 13 судоремонтного завода в оккупированном Крыму.

В дальнейшем планируется акционировать предприятие и перевести под контроль Объединенной судостроительной корпорации России.

Об активной подготовке к акционированию источник Mil.Press FlotProm в менеджменте завода сообщал еще в ноябре 2018 года. Планировалось, что этот процесс завершится до конца 2018 года.

В ОСК вопрос издания о перспективах получения крымского актива переадресовали в министерство промышленности и торговли. В Минпромторге РФ редакции ответили, что пока недвижимое имущество двух предприятий - 13 СРЗ и ФГУП "771 Ремонтный завод средств связи Черноморского флота МО РФ" - еще проходит процедуру оформления.



"В связи с тем, что недвижимое имущество заводов не надлежаще оформлено, Правительство РФ поручило Минобороны России в установленном порядке провести необходимые мероприятия по регистрации объектов недвижимого имущества предприятий. В целях оперативного решения данного вопроса Минпромторг России в рамках компетенции выразил готовность оказать содействие Минобороны", - сообщили в пресс-службе ведомства.



В министерстве добавили, что проект президентского указа "О дальнейшем развитии акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", предусматривающий интеграцию двух севастопольских заводов в состав ОСК находится в Правительстве. По предложению Минобороны России формируется межведомственная рабочая группа для завершения предусмотренных законодательством мероприятий по регистрации вещных прав.



В 2017 году сообщалось о планах Объединенной судостроительной корпорации создать в оккупированном Севастополе судоремонтный кластер, куда войдет 13 СРЗ. При этом мощности предприятия требуют модернизации на сумму около 2,2 млрд рублей.