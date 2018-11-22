Симферопольская компания экс-главкома Ракетных войск РФ Владимира Зарицкого сегодня, 24 декабря, на открытом аукционе купила 100% акций АО «Крымтелеком» за 998 млн рублей. Торги состоялись на площадке «министерства» имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма.

За время, прошедшее с момента оккупации, украденные активы пережили немало метаморфоз: предприятия меняли названия, передавались из одних ведомств в другие (порой по нескольку раз), имущество передавалось из одних предприятий в другие.

И даже когда мы видим, что на продажу выставляется «совершенно новое» предприятие, зарегистрированное в Крыму после аннексии, – это все равно продажа украденной собственности.

ГУП «Крымтелеком» созданное в мае 2014, со временем оказалось счастливым владельцем имущества Крымского филиала ПАО «Укртелеком» (код ЕГРПОУ 22236588), крымского имущества АО «Киевстар» (код ЕГРПОУ 21673832) и трех предприятий, входящих в телекоммуникационную группу «Vega»: «СВІТ» (код ЕГРПОУ 01473864), «Фарлеп-Инвест» (код ЕГРПОУ 19199961), «АО-Связь» (код ЕГРПОУ 20234579).

В сентябре 2017 года т.н. «парламент» оккупированного Крыма согласовал акционирование госпредприятия «Крымтелеком». В ноябре, т.н. «госсовет» аннексированного Крыма по инициативе Асенова в срочном порядке внес 100% акций «Крымтелекома» в план «приватизации» на 2018 год.

Сегодня, 24 декабря, «министерство» имущественных и земельных отношений оккупированного Крыма провело аукцион по «приватизации» АО «Крымтелеком».

К участию в конкурсе были допущены два ООО – «УКИП» (Симферополь) и «Сарыч» (Севастополь). Обе компании внесли необходимый задаток в 199,6 млн руб. Начальная цена продажи имущества по результатам «независимой» оценки была установлена в размере 998 млн руб, шаг аукциона составил 49,9 млн руб.

«Продано участнику под номером один («УКИП»)», – сказал ведущий торгов, сообщают

Примечания со ссылкой на агентство Крыминформ.

ООО «УКИП» на 95% принадлежит Владимиру Зарицкому — бывшему командующему Ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск России (2001–2008 гг.).

В январе 2018-го, т.н. «совет министров» оккупированного Крыма передал в аренду «Управляющей компании инфраструктурных проектов» землю санатория «Жемчужина» в Гаспре под строительство рекреационного комплекса. Ранее на этой территории планировалось создание игорной зоны.

В июле 2018 года ООО «УКИП» купило на аукционе 100% акций АО «Санаторий «Мисхор» за 380,26 млн рублей, 100% акций АО «Санаторий «Ай-Петри» за 416,43 млн рублей, 100% акций АО «Санаторий «Дюльбер» за 702,76 млн рублей.

За «приватизацию» имущества в аннексированном Крыму Зарицкий и компания были включены в санкционный список США.

Структуры Зарицкого рассматривались в качестве инвестора гражданского аэропорта «Бельбек». Кроме того, фирма Зарицкого ООО «Агентство инфраструктурных проектов» («АИП») подписала с «губернатором» Севастополя меморандум о привлечении 20 млрд рублей инвестиций в реализацию концепции застройки Балаклавы.