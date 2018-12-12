Дивизионы противокорабельных ракетных комплексов «Бал» Черноморского флота страны агрессора завершили плановые учения в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Крым Информ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны оккупанта.

«Дивизионы противокорабельного ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота завершили плановые учения в Крыму. Экипажи стартовых батарей выполнили мероприятия по смене боевого порядка и местоположения в позиционных районах Крымского полуострова после завершения учения по обнаружению надводных целей», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе учения ракетчики отработали элементы по тактической, технической и специальной подготовке. Целью учения было совершенствование навыков военнослужащих при выполнении задач по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний и подготовке комплексов к нанесению ракетных ударов в различных условиях обстановки.

«Расчёты боевой техники выполнили выдвижение в пункт базирования из назначенных районов в соответствии с действующими временными нормативами. Всего к плановым мероприятиям боевой подготовки было привлечено порядка 30 единиц военной и специальной техники и около 100 военнослужащих из расчёта ПКРК «Бал» Черноморского флота», – сказано в сообщении.

12 декабря расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» были передислоцированы на полигон в оккупированном Крыму для отработки защиты побережья и морской зоны.