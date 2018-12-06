Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам першої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Найбільший термін ув’язнення отримав Енвер Мамутов — його засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, повідомляє УНН з посиланням на громадське об’єднання “Кримська солідарність”.

Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова засудили до 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Також повідомляється, що усі засуджені отримали додатковий вирок у вигляді обмеження волі: 1 рік і 6 місяців для Мамутова і 1 рік для всіх інших.

Російський журналіст Антон Наумлюкпояснив, що обмеження волі настане після відбування основного сроку покарання.

Адвокати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" заявили про намір оскаржити рішення суду.

Раніше повідомлялося, що Північно-кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на три місяці.

Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе.

В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо жителів Бахчисараю: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.