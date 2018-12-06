Російський "суд" виніс вирок бахчисарайським фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
|11:55 24.12.2018
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|Крым
Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам першої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.
Найбільший термін ув’язнення отримав Енвер Мамутов — його засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, повідомляє УНН з посиланням на громадське об’єднання “Кримська солідарність”.
Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова засудили до 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
Також повідомляється, що усі засуджені отримали додатковий вирок у вигляді обмеження волі: 1 рік і 6 місяців для Мамутова і 1 рік для всіх інших.
Російський журналіст Антон Наумлюкпояснив, що обмеження волі настане після відбування основного сроку покарання.
Адвокати фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" заявили про намір оскаржити рішення суду.
Раніше повідомлялося, що Північно-кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою фігурантам бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" на три місяці.
Нагадаємо, 12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках мусульман, кримських татар, а також у місцевому кафе.
В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо жителів Бахчисараю: Зеврі Абсеїтов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.
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