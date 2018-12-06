У неділю, 23 грудня, Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію України, в якій засуджуються порушення прав людини в окупованому Криму.

Проти документу проголосували 27 делегацій. Повний список країн, що голосували проти “кримської” резолюції, оприлюднено у мікроблозі у Twitter постійного представництва України в ООН, прередає УНН.

“27 країн, які голосували проти кримської резолюції: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве”, — повідомили дипломати.

Документ, запропонований Києвом, в поточному році підтримали 67 делегацій. Серед тих, хто підтримав резолюцію, були США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія.

Як повідомлялося, у документі вказано, що: “(Генеральна асамблея, висловлюює — ред.) глибоке занепокоєння повідомленнями про те, що з 2014-го року влада Росії використовує тортури для отримання підробних свідчень у політично мотивованих переслідуваннях, включно зі справою українського режисера Олега Сенцова, висловлює глибоке занепокоєння подальшими затриманнями і арештами Росією українських громадян, включно з Володимиром Балухом та Еміром-Усеїном Куку”.

Резолюція також закликає забезпечити права людини і базові свободи незаконно ув’язнених в окупованому Криму та на території Росії політв’язнів, включно з правом на медичну допомогу, доступ лікарів і фахівців міжнародних організацій, зокрема, Червоного Хреста і Європейського комітету із запобігання тортурам, для перевірки стану здоров’я затриманих.

Зазначимо, у вівторок, 18 грудня, Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів.