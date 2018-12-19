Щодо кризи в Азовському морі - Зведення по Керченській протоці, Маріуполю і Бердянську на 12:00 (за Києвом) 23. грудня 2018.

Спеціально, щоб РФ не виправдовувалася перед ЄС і ООН зимовими штормами - бо Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews добре розуміється, коли шторм починається та коли закінчується, пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Керченську протоку закрили по погоді для всіх суден 16, 17, 18 і до 16-00 (по Києву) 19 грудня 2018.

Пропускати судна почали близько 16-00 19.12.18.

Звичайний потік суден відновився з ранку 20.12.18.

З раннього ранку 23 грудня 2018 протоку знову закрили через погодні умови.

За час шторму в Керченській протоці накопичилося 9 (7 - ЄС) суден напрямком на Маріуполь / Бердянськ (2 з них прибули до початку шторму і закриття протоки).

Однак перші судна (з тих, що накопичилися в протоці за цей час) на Маріуполь / Бердянськ почали пропускати тільки о 17:00 (за Києвом) 21.12.18, тобто через 2 доби після того, як рух по протоці було відкрито, і вже пропущені десятки суден напрямком на російські порти.

При цьому одне судно, що прибуло 17.12.18 під час шторму - румунський DAYTONA H (IMO: 8520836) до сих пір залишається в протоці і буде змушено перечекати наступний, поточний шторм.

Як пропускали судна, які накопичилися за час шторму (приклади - в передбаченні того, що РФ буде розповідати казки на тему, що "шторм однаково заважає всім"):

01 BBC LAGOS, IMO: 9570668, 7960 t, Netherlands, 11.12.18 15:00 - 07:00 22.12.18 (час очікування = 256 hrs.), Berdyansk - очікував 5 днів до початку шторму і 2,5 дня після закінчення шторму;

02 HALA B, IMO: 8408650, 8 881 t, Lebanon, 13.12.18 17:00 - 20:00 22.12.18, t = 219 hrs., Berdyansk, очікував 3 дні до початку шторму і 3 дні після.

На 12-00 по Києву 23.12.18:

У порту Маріуполь: біля причалів - 8 судів, (всього в порту 18 причалів); на рейді - немає; в дорозі на Маріуполь, в Егейському, Мармуровому, Чорному морі - 1 судно. Очікують дозволу в Керченській протоці - 5 суден призначенням Маріуполь, в тому числі 1 - прапор ЄС.

У порту Бердянськ: біля причалів - 2 судна, на рейді - 1 судно (в порту 9 причалів), очікують дозволу в Керченській протоці - 4 судна (2 - ЄС), в дорозі, в Егейському, Мармуровому, Чорному морі - 1 судно. У Керченській протоці очікує дозвіл на прохід в Бердянськ - 4 судна (2 - ЄС). Одне з них - DAYTONA H, IMO: 8520836, 11901 t, Romania - з часу до початку сьогоднішнього шторму - з 17.12.18 18:00 - Berdyansk.

Питання економічних наслідків блокади

20.12.18 в Маріупольському порту пройшла конференція трудового колективу з перевірки виконання умов Колективного договору 2015-2018 років. Директор Олександр Олійник, проаналізувавши роботу порту протягом другого півріччя 2017 року і 10 місяців 2018 го, зазначив, що в 2018 році реальний вантажообіг порту буде на 2 млн.т менше від запланованого. Відповідно, виконати плану по прибутку складе всього 10%.

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За словами керівника аналітичного сектора сервісу Zernovoz.in.ua Олександра Глущенка, ризик затримки судна в море підвищив ставки фрахту для Приазов'я відразу до $35 на тонну, що вдвічі дорожче показника для Чорного моря.

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Президент Української зернової асоціації (УЗА) Микола Горбачов: перевалка зерна через Бердянськ за 10 місяців 2018 року впав на 3,5% - до 0,82 млн тонн, загальна перевалка вантажів - на 20,1% або до 1,6 млн тонн. Перевалка зерна через Маріуполь за січень-жовтень впала на 29,1%, до 0,45 млн тонн, загальна перевалка через порт "просіла" на 7,2% або до 5,01 млн. Тонн.