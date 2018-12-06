Генасамблея ООН: «Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією»

14:29 23.12.2018 0 комментариев Крым

Генасамблея ООН на засіданні 22 грудня підтримала резолюцію, в якій засуджуються порушення прав людини в окупованому Криму.

Як повідомляє УНІАН, "за" проголосували 65 держав, "проти" - 27, 70 делегатів утрималися. 

Серед тих, хто підтримав резолюцію - США, країни Євросоюзу, Туреччина і Японія.

Проти документу проголосували, серед інших, Росія, Білорусь, Китай, Індія, Сербія, Сирія, ПАР, Нікарагуа і Венесуела. 

“Генасамблея закликає всі міжнародні організації і спеціалізовані агенції Організації Об’єднаних Націй послуговуватися формулюванням “Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані Російською Федерацією” коли йдеться про Крим у їхніх офіційних документах, комунікаціях і публікаціях, включно з тими, в яких йдеться про статистичні дані РФ”, - йдеться в резолюції.

У документі згадали про українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. 

"Глибоке занепокоєння викликає те, що з 2014-го року влада Росії використовує тортури для отримання підробних свідчень у політично мотивованих переслідуваннях, включно зі справою українського режисера Олега Сенцова, висловлюючи глибоке занепокоєння подальшими затриманнями і арештами Росією українських громадян, включно з Володимиром Балухом та Еміром-Усеїном Куку”, - зазначається в резолюції.

Як повідомлялося, 18 грудня Генасамблея ООН підтримала проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».  Документ підтримали 66 країн, проти проголосували 19 країн, утрималися 72.

У резолюції висловлюється наполегливий заклик до Російської Федерації вивести її війська з окупованої української території Криму та припинити окупацію українських територій. 

Також висловлена серйозна стурбованість щодо мілітаризації Криму Російською Федерацією як державою-окупантом.

 



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