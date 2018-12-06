Военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму принял первые боевые самолёты.

Техническую посадку совершили два Су-30М2, передаёт корреспондент Крыминформа.

На одном из истребителей в оккупированный Крым прибыл командующий объединением ВВС и ПВО Южного военного округа страны агрессора Виктор Севостьянов.

«Практически завершена реконструкция этого аэродрома. Мы сегодня выполнили первый технический рейс двумя самолетами, посмотрели состояние взлетно-посадочной полосы, – сказал журналистам Севостьянов. – Работа ещё есть, работа ведётся. Но изначально делается вывод, что аэродром готов к приему воздушных судов всех типов»..

На аэродроме Бельбек завершена первая очередь реконструкции. Строители полностью заменили покрытие взлетно-посадочной полосы. Длину ВПП увеличили на 500 метров, теперь она составляет 3 450 метров. Это позволяет принимать самолёты любых типов, включая самые большие военно-транспортные.

Также на аэродроме завершено строительство рулёжных дорожек и мест стоянки самолетов. Реконструкция аэродрома позволят выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях. Сейчас на аэродроме продолжаются работы по расширению и строительству необходимой инфраструктуры.

В будущем планируется перебазировать на аэродром Бельбек авиационный полк истребителей Южного военного округа. В его составе более десятка самолетов Су-27СМ и Су-30М2. Авиационная техника и личный состав из-за ремонта на аэродроме год назад были направлены в Краснодарский край.