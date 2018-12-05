Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу
|18:01 22.12.2018
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|Крым
Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки.
Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.
"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.
Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.
"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.
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