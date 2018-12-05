Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу

18:01 22.12.2018 0 комментариев Крым

Приоритетами НАТО в условиях роста угроз в ближайшем будущем являются отношения с Россией, конфликт в Украине, терроризм и кибератаки.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Интерфакс.

"Главная задача для НАТО в том, чтобы приготовиться к серии вызовов и угроз одновременно. Мы не можем позволить себе роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или более напористой Россией. Мы должны ответить на все эти вызовы сразу", - сказал Й.Столтенберг в интервью бельгийскому телеканалу RTBF.

Россия, по словам генсека НАТО, является одной из причин необходимости увеличения военных расходов альянса.

"Сочетание более усиленной России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восток Украины, с террористической угрозой - все это требует больше инвестиций", - объяснил Й.Столтенберг необходимость увеличения оборонных бюджетов стран НАТО.



Ещё на эту тему:

15:15 20.12.2018
США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России
12:26 19.12.2018
"Дружити" з Росією вкрай небезпечно - США попередили невеликі європейські країни
08:58 19.12.2018
Минобороны Великобритании внедряет не использованную со времен "холодной войны" стратегию противодействия России
07:46 19.12.2018
Ревізіоністська політика РФ лишається серйозним викликом - глава МЗС Польщі
10:56 10.12.2018
В Бельгии считают Россию большей опасностью, чем терроризм
18:16 07.12.2018
На встрече Совета министров ОБСЕ не приняли ни одного предложения от россиян
13:55 05.12.2018
Москва пообещает что угодно, чтобы усыпить немецкую совесть и достроить «Северный поток-2»
07:28 05.12.2018
США поставили России ультиматум в выполнении ракетного договора
10:22 03.12.2018
Европарламент выступает за отмену "Северного потока - 2"
20:36 29.11.2018
Из-за России могут создать новый Международный суд
08:08 23.11.2018
Настало время исключить РФ из Интерпола: организация "не должна быть рукой диктатуры".
19:55 22.11.2018
Пока будет продолжаться агрессия с РФ будет не "диалог", а "консультации"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
15:56 21.12.2018
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
15:15 20.12.2018
США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
20:17 21.12.2018
Наступление Турции в Сирии отложено
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
Все новости страны
Украина Украина
18:11 22.12.2018
Военный аэродром Бельбек в оккупированном Крыму принял первые боевые самолёты
18:01 22.12.2018
Генсек НАТО объявил Россию одной из главных угроз альянсу
20:37 21.12.2018
Адвокат отреагировал на планы тюремщиков "привлечь" Сенцова к труду
19:52 21.12.2018
Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс