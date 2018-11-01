Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что решение о наступлении турецких войск на севере Сирии отложено.

По словам Эрдогана, об этом он договорился с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Радио Свобода.

Временный отказ от военной операции не означает, что она откладывается на неопределённое будущее, подчеркнул лидер Турции. По его словам, цель наступления – устранение "террористической угрозы", которую, по его словам, представляют действующие в регионе группировки.

При этом Анкара не стремится "поживиться" сирийскими землями, добавил Эрдоган.

12 декабря президент Турции объявил о скором наступлении на северо-восточную Сирию. В понедельник Эрдоган сказал, что операция может начаться в "любой момент".

Контролирующие большую часть северной Сирии курдские отряды подозреваются Анкарой в поддержке Рабочей партии Курдистана. Последнюю обвиняют в организации серии терактов на территории Турции в 2015–2016 годах.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух месяцев из Сирии выведут находящийся там с 2014 года американский военный контингент. По мнению Трампа, содержание военных в регионе обходится дорого американскому бюджету, при этом их присутствие не приносит пользы национальному интересу США. Американские военные поддерживали курдов и сирийскую вооруженную оппозицию в борьбе против террористической группировки "Исламское государство", которую Трамп объявил разгромленной.

В ответ Трампа раскритиковали представители Конгресса США. Из-за несогласия с позицией президента в четверг подал в отставку министр обороны США Джеймс Мэттис.