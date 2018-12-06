Украинский политзаключенный Олег Сенцов не собирается трудиться в российской колонии.

Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил комментируя отчет ФСИН о том, что заключенный, которого выписали из медчасти, уже «может привлекаться к труду», передают Факты.

«Он не собирается трудится и не желает быть (привлечен. Ред.) к никакому производству. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый. Может это труд в библиотеке», — сказал он.

По словам защитника, у него нет информации о состоянии здоровья Сенцова и получить ее он сможет только в середине января, когда посетит своего клиента в Лабытнанги.

«Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте», — сказал Динзе.

21 декабря пресс-служба управления российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Сенцова перевели из медицинской части в отряд по рекомендации лечащего врача.

Перед этим стало известно, что украинец наконец получил посылку с необходимыми ему теплыми вещами, которая шла в колонию в течение двух месяцев.