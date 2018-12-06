Уже 19 захваченных украинских моряков в Москве назвали себя военнопленными
|19:52 21.12.2018
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|Крым
Уже 19 из 24 захваченных россиянами украинских моряков, удерживаемых в Москве, признали себя военнопленными.
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Уже 19 военнопленных украинских моряков признали себя военнопленными и потребовали соответствующего обращения от российских властей в соответствии с Женевской конвенцией", - отметил адвокат.
Также Бадамшин заявил, что в настоящее время рассматривается несколько апелляционных жалоб в "верховном суде" Республики Крым на меру пресечения, которая была избрана еще Керченским городским "судом".
"Сегодня должны были рассматривать три жалобы. Насколько я понял, заседание перенесли на понедельник. Достаточно нервно идет рассмотрение по некоторым из моряков, потому что суд по непонятной причине... Некоторые судьи как-то волнительно относятся к этому процессу, но мы не рассчитываем на независимость и гуманность судебных решений, к сожалению", - резюмировал адвокат украинских моряков.
Также Бадамшин отметил, что трем военнопленным - раненым Сороке, Артеменко и Эйдеру - предоставляется медицинская помощь и лечение. А остальные 21 находятся в СИЗО "Лефортово".
"До Нового года адвокаты должны попасть к каждому, встретиться, обсудить позицию и выяснить их самочувствие, в том числе бытовые условия. Все военнопленные в один голос говорят, что они военнопленные. Во-вторых, они все скромные. Адвокатам приходится чуть ли не клещами вытаскивать информацию о том, что нужно передать", - добавил правозащитник.
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