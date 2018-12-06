РФ отказалась от проведения встреч в рамках Будапештского меморандума

19:31 21.12.2018 0 комментариев Украина

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что РФ отказалась от проведения встреч в рамках Будапештского меморандума.

В интервью изданию День Волкер заявил, что США поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума, но Россия отклонила предложение, сообщает Новое Время.

"Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна быть урегулирована. Об этом говорить полезно, потому что иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия", - подчеркнул Волкер. 

Будапештский меморандум был заключен 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. США, РФ и Великобритания обязались воздерживаться от угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

5 декабря МИД Украины призвал страны-участницы Будапештского меморандума - Великобританию, США и Россию - провести срочные консультации в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов. 

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.

Страны Запада (ЕС, США, Япония) в ответ на агрессию РФ против Украины ввели  секторальные и персональные экономические антироссийские санкции. В 2017 году США расширили санции против России за ее вмешательство в президентские выборы 2016 года. В 2018 году Вашингтон расширил санкции за отравление екс-агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Также готовится второй пакет санкций, который предполагает запрет на сделки с активами крупнейших госбанков РФ в США, запрет на сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, запрет им проводить операции с американским долларом, ограничение авиаперелетов российских компаний в США и т.д. Второй этап санкций пока не введен в действие. 



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