В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето

19:11 21.12.2018 0 комментариев Армения

В уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом.

Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась.

Он рассчитывает, что будет назначен на должность генерального секретаря ОДКБ консенсусом.

Пресс-секретарь и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Арман Егоян в беседе с  PanARMENIAN.Net  прокомментировал заявление белорусского кандидата на пост генсека ОДКБ Станислава Зася о том, что Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Россия уже одобрили его кандидатуру на пост главы организации. По словам Егояна, это «всего лишь заявление Зася».

На вопрос, собирается ли Армения выдвигать своего кандидата на пост генсека ОДКБ, Егоян сказал, что это станет ясно в ходе планируемого по поводу назначения главы организации заседания.

Также не ясно, когда будет назначен новый секретарь.

На вопрос, будет ли Армения применять право вето, предоставленное уставом ОДКБ, против назначения кандидата от Белоруссии на пост генсека ОДКБ, Егоян также посоветовал дождаться заседания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко провел рабочую встречу с госсекретарем Совбеза страны Станиславом Засем и подписал проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о назначении его генсеком организации.

Зась ранее 21 декабря заявил, что готов провести встречи в Армении и надеется на консенсус по вопросу его назначения. Вместе с тем, по его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом. В то же время Зась надеется на компромисс в этом вопросе.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.



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