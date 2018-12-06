Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову передали лекарства в СИЗО, – адвокат
|18:49 21.12.2018
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|Крым
Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову передали необходимые лекарства в СИЗО Симферополя.
Об этом сообщил адвокат Алексей Ладин, сообщают События Крыма.
"В настоящий момент он обеспечен, насколько я знаю, хотя бы обеспечен лекарствами. Когда было объявление обвинения (19 декабря – ред.), было выяснено, что родственники все лекарства передали, перевязочные материалы передали. Он наконец-то смог перевязать себе ногу, с которой у него проблемы. Но он все равно находится в общей камере, что недопустимо с его заболеваниями. Ему в принципе нельзя в СИЗО", – сказал Ладин.
Ранее дочь Бекирова сообщила, что ее отец не мог получить лекарства.
В крымском управлении ФСБ сообщили о задержании на границе Крыма "участника крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана", якобы причастного к энергоблокаде Крыма и организовавшего тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию, которые предназначались "для использования при совершении противоправных действий на территории полуострова".
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