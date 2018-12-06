Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
|18:24 21.12.2018
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|Крым
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу Військово-Морських сил.
Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“ Нам треба посилити свою присутність в Азовському морі та надати розрахунки щодо створення морської бази на Азові. Ми маємо реагувати на ті загрози, які існують”, - сказав Полторак.
За його словами, пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу Військово-Морських сил.
Нагадаємо, Військово-Морські сили України розраховують отримати наступного року ракетні комплекси “Нептун”.
Про це в інтерв’ю BBC News повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко.
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