ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
|18:04 21.12.2018
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|Крым
Україна досі не направила у Європейський суд з прав людини заяву у “належній формі” щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки російськими прикордонниками.
Про це УНН повідомили у ЄСПЛ.
"Сьогодні від уряду України не отримано жодної заявки в належній формі", - повідомили в суді.
На уточнююче запитання про те, до якого часу Україна може надіслати заявку, в ЄСПЛ зазначили наступне: "українському уряду було запропоновано подати заяву до 7 січня 2019 року".
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.
13 грудня, ЄСПЛ вже вимагав від України заяву щодо моряків у “належній формі”.
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