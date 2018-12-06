Україна досі не направила у Європейський суд з прав людини заяву у “належній формі” щодо моряків, захоплених біля Керченської протоки російськими прикордонниками.

Про це УНН повідомили у ЄСПЛ.

"Сьогодні від уряду України не отримано жодної заявки в належній формі", - повідомили в суді.

На уточнююче запитання про те, до якого часу Україна може надіслати заявку, в ЄСПЛ зазначили наступне: "українському уряду було запропоновано подати заяву до 7 січня 2019 року".

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим Україна звернулась по допомогу ЄСПЛ.



13 грудня, ЄСПЛ вже вимагав від України заяву щодо моряків у “належній формі”.