"Суд" в окупованому Криму залишив під арештом ще одного українського моряка
|17:46 21.12.2018
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|Крым
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму залишив під арештом ще одного захопленого 25 листопада біля берегів Криму українського військового моряка.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає УНН.
За інформацією видання, підконтрольний Росії суд залишив під арештом старшого матроса буксира "Яни Капу" Віктора Беспальченко.
Таким чином український військовий залишиться в СІЗО Москви до 24 січня 2019 року.
Як повідомляє видання, Беспальченко брав участь у засіданні суду по відеоконференцзв'язку з московського СІЗО "Лефортово".
Нагадаємо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 20 грудня залишив під арештом ще двох захоплених 25 листопада біля берегів Криму українських військових моряків.
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