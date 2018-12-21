РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам

17:28 21.12.2018 0 комментариев Россия

Росія видворила журналіста і дипломата посольства Швеції у Москві Калле Кнійвіля.

Про це повідомляє газета Expressen, передає Європейська Правда.

Інформацію про видворення Кнійвіля підтвердила його дружина.

Причиною видворення дипломата могла стати відмова Стокгольма видати дипломатичні візи двом особам, які в минулому працювали у розвідці.

"Міністерству закордонних справ надали фальшиві відомості при подачі заявки на дипломатичні візи. Росія відповіла тим, що попросила дипломата посольства Швеції у Москві залишити Росію" - повідомив представник МЗС Швеції Патрік Нільссон, не уточнивши, чи йдеться саме про Кнійвіля.

"Ми шкодуємо через цей російський крок" - додав він.

Перед тим як почати працювати у прес-службі посольства Калле Кнійвіля працював журналістом і написав чотири книги про Росію, зокрема "Народ Путіна" про прихильників російського президента і "Крим наш – повернення імперії" про анексію українського півострова.



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