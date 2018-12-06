Представитель Киева в гуманитарной подгруппе отметила, что Украина предлагает провести освобождение заложников в формате 22-22 и 72-19.

Украина предложила ОБСЕ провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных.

Об этом у себя в Facebook сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает ЛiгаБiзнесIнформ.

"Украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение, мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу - ради освобождения наших ребят - и на практике это демонстрирует. Мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине", - сказала Геращенко.

Геращенко подчеркнула, что Украина призывает российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и передать Украине 22 политзаключенных Кремля.

Геращенко уточнила, что Украина предлагает провести освобождение заложников в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года.

Москва отказывается обсуждать формулы обмена заложников и заявляет, что готова только на обмен всех на всех

Кремль согласен на обмен заключенных, но только на своих условиях - по принципу "всех на всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил Песков.

При этом он не стал вдаваться в подробности подходов и заявил, что в таком вопросе нельзя говорить обобщающе.