Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января. Кремль готов, но на своих условиях
|17:10 21.12.2018
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|Украина
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе отметила, что Украина предлагает провести освобождение заложников в формате 22-22 и 72-19.
Украина предложила ОБСЕ провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной группы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных.
Об этом у себя в Facebook сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает ЛiгаБiзнесIнформ.
"Украинская сторона направила ОБСЕ очередное предложение, мы внимательно проанализировали все списки и готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу - ради освобождения наших ребят - и на практике это демонстрирует. Мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине", - сказала Геращенко.
Геращенко подчеркнула, что Украина призывает российскую сторону пересмотреть свою позицию в отношении своих граждан и передать Украине 22 политзаключенных Кремля.
Геращенко уточнила, что Украина предлагает провести освобождение заложников в формате 22-22 и 72-19 5 января 2019 года.
Москва отказывается обсуждать формулы обмена заложников и заявляет, что готова только на обмен всех на всех
Кремль согласен на обмен заключенных, но только на своих условиях - по принципу "всех на всех". Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, передает российское пропагандистское агентство ТАСС.
"Существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве - кем считать этих людей. Отсюда происходит несостыковка в количестве людей и в количестве тех, кого и предлагается менять "всех на всех", - заявил Песков.
При этом он не стал вдаваться в подробности подходов и заявил, что в таком вопросе нельзя говорить обобщающе.
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