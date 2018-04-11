АМПУ хочет инвестировать 20 млрд грн в развитие портовой инфраструктуры в ближайшие годы
|16:53 21.12.2018
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|Украина
В среднесрочной перспективе необходимый портфель капитальных инвестиций со стороны Администрации морских портов Украины для реализации инфраструктурных проектов в портовой отрасли составляет около 20 млрд грн.
Об этом в комментарии ЦТС сообщили в АМПУ.
"В перспективе пяти лет АМПУ совместно с инвесторами намерена реализовать инфраструктурные проекты, которые обеспечат создание и модернизацию портовых мощностей объемом годовой перевалки почти 35 млн т. Инвестиционные расходы ожидаются на уровне 30,5 млрд грн, из которых 26 млрд грн - частные инвестиции. Однако, реализация этих проектов возможна только при совместной работе АМПУ (дноуглубление, причальная стенка и т.д.) и инвестора (наземная часть, перегрузочная инфраструктура). Для этих целей АМПУ необходимо соответствующее финансирование. В среднесрочной перспективе необходимый портфель капинвестиций со стороны АМПУ составляет около 20 млрд грн", - сообщили в госкомпании.
Напомним, что 12 декабря Кабмин согласовал предложение Министерства инфраструктуры касательно отнесения государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" к переченю объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, но которые могут быть корпоратизированы.
Как отмечают в АМПУ, возможная корпоратизация предприятия позволит привлечь дополнительные кредитные средства в развитие портовой отрасли. "Международные финансовые организации, банки и инвесторы неохотно сотрудничают с предприятием, которое фактически не владеет своими активами. В первую очередь это касается обеспечения кредитов на реализацию инфраструктурных проектов", - пояснили в Администрации морских портов.
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