Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
|16:33 21.12.2018
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|Грузия
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми співпраці республіки з НАТО.
Про це повідомило посольство Німеччини в Тбілісі, передає Європейська Правда.
"Посол Німеччини в НАТО Ханс Дітер Лукас дав згоду на виділення Грузії 500 тисяч євро в рамках пакету співпраці Грузія - НАТО (SNGP)", - йдеться в повідомленні.
Посольство нагадало, що в 2016 та 2017 років роках Німеччина також виділяла по 500 тисяч євро для реалізації проектів в рамках пакету SNGP, який сприяє подальшому зближенню Грузії з НАТО.
При цьому Німеччина ще раз наголосила на важливості SNGP, який покладається на добровільні внески партнерів по НАТО, оскільки у програми немає власного бюджету в НАТО.
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