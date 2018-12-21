Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми співпраці республіки з НАТО.

Про це повідомило посольство Німеччини в Тбілісі, передає Європейська Правда.

"Посол Німеччини в НАТО Ханс Дітер Лукас дав згоду на виділення Грузії 500 тисяч євро в рамках пакету співпраці Грузія - НАТО (SNGP)", - йдеться в повідомленні.

Посольство нагадало, що в 2016 та 2017 років роках Німеччина також виділяла по 500 тисяч євро для реалізації проектів в рамках пакету SNGP, який сприяє подальшому зближенню Грузії з НАТО.

При цьому Німеччина ще раз наголосила на важливості SNGP, який покладається на добровільні внески партнерів по НАТО, оскільки у програми немає власного бюджету в НАТО.