Оккупанты планируют взять в аренду суда для торговли с Сирией

16:11 21.12.2018 0 комментариев Крым

Так называемая, «совместная крымско-сирийская судоходная компания», которая создается на базе сохраненного оператора Керченской паромной переправы, собирается привлекать для своей работы сухогрузы, контейнеровозы и обслуживающие суда.

Их планируется брать в аренду и покупать в лизинг.

Об этом сообщил ТАСС «министр» транспорта оккупированного Крыма Сергей Карпов,- передает Керчь.ФМ.

Ранее сообщилось, что т.н. совместная судоходная компания, в которой будут участвовать представители оккупированного Крыма и Сирии, может быть создана в декабре 2018 - январе 2019 года. Рассматривается возможность ее организации на базе оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция».

«Предварительно предполагается для работы компании задействовать сухогрузы, контейнеровозы типа река-море, обслуживающие суда и другие необходимые машины и механизмы. Суда возможно привлекать как по договорам бербоут-чартера (договор фрахтования о передаче судна без экипажа на условиях аренды - прим. ТАСС), так и рассматривается возможность приобретения части судов в лизинг», - сказал Карпов.

Он уточнил, что «власти» рассматривают различные механизмы финансирования судоходной компании. По его словам, это может быть собственный акционерный или уставной капитал компании, заемное софинансирование, лизинговый заем или государственные гарантии и субсидирование.



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