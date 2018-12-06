Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря.

Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщает Reuters, ссылаясь на слова очевидца.

Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму, сообщил очевидец. На борту фрегата виден вертолет, добавил он.

Как сообщалось, 20 декабря на севере оккупированного Крыма заметили передвижение российской военной техники. Так, в районе поселка Первомайское очевидцы видели колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска.

Фото Reuters