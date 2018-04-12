Российское издание «Комсомольская правда» опубликовало добытую хакерами якобы секретную внутреннюю переписку СММ ОБСЕ.

На основе этих «документов» издание сделало вывод, что «Украина планирует провокацию в Керченском проливе 24 декабря», пишет издание InfoResist.

В статье приводятся слова якобы директора Мариупольского Морского порта о том, что на территории порта проживают военные, которые прибыли туда около двух недель назад. Якобы они прибыли в Мариуполь встречать корабли ВМС Украины, которые должны прибыть 24 декабря.

Автор статьи, известный пропагандист Александр Коц, на основе этих «секретных документов» и заявления секретаря СНБО о новом проходе кораблей ВМС через Керченский пролив делает вывод, что Украина планирует «устроить провокацию, которая прогремела бы на международном уровне». Якобы для этого Турчинов и приглашает на корабль международных наблюдателей.

В то же время сегодня экс-постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин в комментарии InfoResist сообщал, что решения о присутствии ОБСЕ в море не принято. Он напомнил, что решения в ОБСЕ принимают на уровне консенсуса и у России имеется право вето.

Кроме того, в отчетах за 5 и 6 декабря, которые публикует Миссия ОБСЕ на своем сайте, нет никаких упоминаний о присутствии украинских военных в порту. В отчете за 5 декабря сообщается лишь о 9 танках ВСУ на пристани порта Мариуполя.

В комментарии InfoResist пресс-служба СММ ОБСЕ в Украине сообщила, что опубликованная «КП» «секретная» переписка не является документом Миссии.

В ОБСЕ добавили, что все их отчеты публикуются на сайте и составляются на основе установленных фактов.

В ответ на вопрос о присутствии военных на территории порта, в ОБСЕ сообщили, что СММ «продолжает осуществлять тщательный мониторинг ситуации с безопасностью в районе Мариуполя, в том числе вдоль побережья. Соответствующие наблюдения будут отражены в наших ежедневных отчетах, которые доступны на официальном сайте ОБСЕ».