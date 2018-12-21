Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
|15:39 21.12.2018
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|Россия
Сотрудники правоохранительных органов задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова у здания приемной администрации президента РФ.
Об этом «Новой газете» рассказал организатор пикета Константин Котов.
«Через некоторое время, когда у нас сменился в пикете человек и с плакатом стоял Аркадий Конников, к нему подошел человек, я думаю, провокатор, с листом А4 и развернул его рядом. Тут же к ним подошли сотрудники полиции и обоих забрали в ОВД», — рассказал версию задержания Котов.
После задержания двоих человек у здания остались еще двое активистов.
Напомним, что в одиночных пикетах, согласно российским законам, два человека могут находиться на расстоянии не менее 50 метров друг от друга.
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