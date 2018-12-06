Президент України Петро Порошенко заявив, що перша партія отриманих сьогодні гелікоптерів компанії Airbus Helicopters буде спрямована на забезпечення рятувальних робіт в гірській місцевості, здійснювати патрулювання в Азово-Чорноморському басейні та забезпечувати охорону державного кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час церемонії передачі першої партії гелікоптерів «Airbus Helicopters» для потреб Міністерства внутрішніх справ України в аеропорту «Бориспіль».

«Можливості цих вертольотів є надзвичайно потужні: більш як 11 тонн злітної ваги: до 24 рятівників, пасажирів. Велика надійність, велика ефективність, більш як 1 тис. км радіус дії», - заявив він.

За словами Порошенка, насамперед ці гелікоптери будуть спрямовуватись для забезпечення рятувальних робіт, в тому числі, в гірській місцевості, в Азово-Чорноморському басейні, де Україна має бути готовою до будь-яких інцидентів, але, в першу чергу завдання – «боронити кордон, рятувати людей».

Він зауважив, що українські пілоти «з честю справляться з цією місією».

14 липня Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів Airbus Helicopters, вертольотами французького виробництва планується забезпечити ДСНС, Нацгвардію, Нацполіцію та Держприкордонслужбу.

МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225. Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.

Пілотів для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС готуватимуть у Кременчуцькому льотному коледжі. Крім того, українські фахівці проходитимуть курси спеціального навчання у Франції на базі освітніх центрів Airbus Helicopters.

Водночас у Ніжині буде розташований сервісний центр системи авіаційної безпеки МВС. Також один з регіональних центрів авіації МВС розміщуватиметься у Маріуполі.

В авіаційному загоні ДСНС планують розширити можливості - прискорити реагування на всі види пригод, а також посилити патрулювання вертольотами на базі аеродрому «Ніжин».

Також, за необхідності, вертольоти можуть базуватися і нести чергування на авіаційній точці в «Жулянах».