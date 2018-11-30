Військово-Морські сили України наступного року будуть посилені новою технікою
|14:50 21.12.2018
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|Украина
Військово-Морські сили України наступного року будуть посилені новою технікою.
Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.
“Плануємо завершити будівництво броньованих артилерійських катерів, та одного десантно-штурмового типу “Кентавр”, завершити модернізацію фрегата “Сагайдачний”, - повідомив він.
Міністр також зазначив, що наразі розглядається можливість закупки у іноземних партнерів окремих видів і типів потужних катерів для виконання окремих завдань на морі.
“Завдання ВМС на наступний рік - ввести якнайшвидше до бойового складу два катери типу “Island”, які мають прибути в Україну, завершити будівництво ракети “Нептун” та створити ракетний комплекс, який у перспективі має перейти на озброєння ВМС України”, - зазначив він.
Нагадаємо, військово-морські Сили України розраховують отримати наступного року ракетні комплекси “Нептун”. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко.
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