Військово-Морські сили України наступного року будуть посилені новою технікою.

Про це заявив Міністр оборони України Степан Полторак, передає УНН.

“Плануємо завершити будівництво броньованих артилерійських катерів, та одного десантно-штурмового типу “Кентавр”, завершити модернізацію фрегата “Сагайдачний”, - повідомив він.



Міністр також зазначив, що наразі розглядається можливість закупки у іноземних партнерів окремих видів і типів потужних катерів для виконання окремих завдань на морі.



“Завдання ВМС на наступний рік - ввести якнайшвидше до бойового складу два катери типу “Island”, які мають прибути в Україну, завершити будівництво ракети “Нептун” та створити ракетний комплекс, який у перспективі має перейти на озброєння ВМС України”, - зазначив він.



Нагадаємо, військово-морські Сили України розраховують отримати наступного року ракетні комплекси “Нептун”. Про це в інтерв’ю BBC News повідомив командувач ВМС України Ігор Воронченко.