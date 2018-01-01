Греція модернізує свої F-16 / Фото
|14:33 21.12.2018
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|Греция
20 грудня Міністерство оборони Греції та компанія Lockheed Martin підписали контракт на виконання програми модернізації грецьких багатоцільових винищувачів F-16C/D Fighting Falcon до стандарту F-16V.
Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на ZBiAM
Вартість модернізації 84 грецьких винищувачів F-16C/D Fighting Falcon пізніх серій (block 50,52, 52+) оцінюється у майже 1 млрд доларів.
Роботи мають бути завершені до 2027 року і допоможуть зберегти потенціал грецької військової авіації. Відбуватимуться роботи на підприємстві Hellenic Aerospace Industry у Греції.
Греція стала першою європейською країною, яка вирішила модернізувати свої винищувачі F-16C/D Fighting Falcon до версії F-16V.
F-16 Fighting Falcon поступив на озброєння армії США на початку 1980-х років. На озброєнні американської армії перебуває понад тисячу винищувачів цього типу в різних модифікаціях; крім того, він поставлявся більш ніж в 25 країн світу.
Фото УМП
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