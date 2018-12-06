Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии
|14:15 21.12.2018
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|Крым
Осужденного в России по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов украинского режиссера Олега Сенцова, который 145 дней держал голодовку, выписали из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.
Как сообщили в пятницу, 21 декабря, в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Сенцов переведён из медицинской части в отряд по рекомендации лечащего врача. Медики оценивают состояние здоровья Сенцова как удовлетворительное, он "может привлекаться к труду" в колонии, говорится в сообщении ФСИН, передает Радио Свобода.
Ранее в региональном управлении ведомства утверждали, что у украинского режиссёра нет серьёзных проблем со здоровьем. При этом адвокат Дмитрий Динзе писал, что у Сенцова имеются органические изменения в почках, сердце и печени.
В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Режиссёр вину не признаёт. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления , которое международные правозащитники признают пыткой. Во время голодовки он потерял 20 килограммов веса и серьезно подорвал здоровье.
В октябре Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.
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