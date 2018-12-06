Осужденного в России по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов украинского режиссера Олега Сенцова, который 145 дней держал голодовку, выписали из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

Как сообщили в пятницу, 21 декабря, в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Сенцов переведён из медицинской части в отряд по рекомендации лечащего врача. Медики оценивают состояние здоровья Сенцова как удовлетворительное, он "может привлекаться к труду" в колонии, говорится в сообщении ФСИН, передает Радио Свобода.

Ранее в региональном управлении ведомства утверждали, что у украинского режиссёра нет серьёзных проблем со здоровьем. При этом адвокат Дмитрий Динзе писал, что у Сенцова имеются органические изменения в почках, сердце и печени.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Режиссёр вину не признаёт. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления , которое международные правозащитники признают пыткой. Во время голодовки он потерял 20 килограммов веса и серьезно подорвал здоровье.

В октябре Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.