Олега Сенцова выписали из медицинской части колонии

14:15 21.12.2018 0 комментариев Крым

Осужденного в России по сфабрикованному обвинению в подготовке терактов украинского режиссера Олега Сенцова, который 145 дней держал голодовку, выписали из медицинской части исправительной колонии в Лабытнанги.

Как сообщили в пятницу, 21 декабря, в пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, Сенцов переведён из медицинской части в отряд по рекомендации лечащего врача. Медики оценивают состояние здоровья Сенцова как удовлетворительное, он "может привлекаться к труду" в колонии, говорится в сообщении ФСИН, передает Радио Свобода.

Ранее в региональном управлении ведомства утверждали, что у украинского режиссёра нет серьёзных проблем со здоровьем. При этом адвокат Дмитрий Динзе писал, что у Сенцова имеются органические изменения в почках, сердце и печени.

В августе 2015 года Сенцов был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в терроризме. Режиссёр вину не признаёт. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления , которое международные правозащитники признают пыткой. Во время голодовки он потерял 20 килограммов веса и серьезно подорвал здоровье.

В октябре Олег Сенцов стал лауреатом правозащитной премии Андрея Сахарова, которую присуждает Европарламент.



Ещё на эту тему:

17:10 21.12.2018
Украина предлагает РФ освободить заложников 5 января. Кремль готов, но на своих условиях
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
13:11 21.12.2018
У "украинского диверсанта" Дудки гипертонический криз - сын
20:35 20.12.2018
У Романа Сущенко всё наладилось с бытовыми вопросами, просил передать, что группа "КАЗКА" с хитом "ПЛАКАЛА" рвёт топ ИК-11
12:49 18.12.2018
"Благодарю Бога, что дожил до этого дня": политзаключенный Балух поздравил Украину с созданием ПЦУ
08:26 18.12.2018
Політв'язень Кремля Клих написав листа про критичний стан його здоров'я
08:13 18.12.2018
Путін не планує ініціювати переговори щодо звільнення Сенцова
19:01 14.12.2018
Сенцова перевели в отряд, теплые вещи отправленные месяц назад он получил
20:01 12.12.2018
Обращение Олега Сенцова, зачитаное перед вручением награды
18:18 12.12.2018
Политзаключенному украинцу Павлу Грибу стало плохо в зале суда
16:16 12.12.2018
Присужденную Сенцову премию Сахарова получили его сестра и адвокат / Фото, видео
15:28 12.12.2018
Сенцов: В Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:16 14.12.2018
Агрессия России подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС - МИД
11:22 14.12.2018
В Баку началось заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС
14:14 12.12.2018
В Баку пройдет встреча начальника российского Генштаба и главкома ОВС НАТО в Европе
14:51 06.12.2018
Министерство обороны Азербайджана опровергает сообщения российских СМИ. Баку не нужны ракеты «Бал-Э»
Все новости страны
Армения Армения
19:11 21.12.2018
В ОДКБ возможно принимать решение в ограниченном формате, когда нет согласия всех стран. Наложит ли Армения вето
11:44 20.12.2018
Армения продолжит участие в миссии НАТО "Решительная поддержка"
18:38 18.12.2018
Подготовленный Москвой документ, гарантирующий отсутствие иностранных военных в Армении, потребовал уточнений
18:56 17.12.2018
Ереван отказался от предложения закупить РСЗО "Полонез"
Все новости страны
Болгария Болгария
08:54 21.12.2018
Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
07:48 17.12.2018
США предложили Болгарии закупить американское вооружение совместимые с аналогичными системами стран НАТО
19:35 14.12.2018
Посол России в Болгарии: "Турецкий поток" станет болгарским
12:58 12.12.2018
Самолет с министром обороны Болгарии совершил экстренную посадку в Вене
Все новости страны
Греция Греция
14:33 21.12.2018
Греція модернізує свої F-16 / Фото
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
17:30 19.12.2018
Новый посол Украины в Греции начал работу / Фото
16:36 19.12.2018
Греция не выдаст России обвиненного в мошенничестве на $4 млрд Винника
Все новости страны
Грузия Грузия
16:33 21.12.2018
Німеччина виділить Грузії 500 тисяч євро в рамках програми НАТО
19:26 19.12.2018
Трамп заверил нового президента Грузии в поддержке территориальной целостности
14:47 18.12.2018
Тбилисский завод авиадеталей будет производить запчасти для "Боинга"
08:25 17.12.2018
Президент Грузии официально вступила в должность. Оппозиция ставит палатки в Тбилиси
Все новости страны
Молдова Молдова
17:12 19.12.2018
ЕС обеспокоен ростом заявлений на убежище от граждан Грузии и Молдовы
12:33 13.12.2018
Додона не удастся отправить в отставку из-за юридических тонкостей - спикер парламента Молдовы
12:12 12.12.2018
Украина поможет Молдове с ремонтом и модернизацией броне-и авиатехники
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
Все новости страны
Россия Россия
17:28 21.12.2018
РФ видворила шведського дипломата через відмову Стокгольма видати візи шпигунам
15:56 21.12.2018
СМИ РФ опубликовали фейковые документы ОБСЕ о подготовке Украиной провокации на Азове / Документ
15:39 21.12.2018
Возле путинской приемной задержали трех активистов бессрочного пикета в поддержку Сенцова / Фото
15:15 20.12.2018
США продолжат предпринимать коллективные действия против злонамеренной деятельности России
Все новости страны
Румыния Румыния
07:57 21.12.2018
Парламент Румынии не поддержал вотум недоверия правительству
18:49 20.12.2018
Румыния работает над изменениями в законодательстве ЕС для блокирования "Северного потока-2"
12:49 19.12.2018
Президент Румунії спробує заблокувати урядову амністію корупційних справ
09:29 18.12.2018
У Румунії опозиція хоче відправити у відставку уряд
Все новости страны
Турция Турция
07:31 21.12.2018
Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
19:33 20.12.2018
Эрдоган назначил нового посла в Украине
13:15 20.12.2018
Турции и США обсудили вывод войск США из Сирии
10:22 19.12.2018
США одобрили продажу Турции ракет Patriot на 3,5 млрд долларов
Все новости страны
Украина Украина
18:49 21.12.2018
Арестованному в Крыму крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову передали лекарства в СИЗО, – адвокат
18:24 21.12.2018
Пріоритетом на 2019 рік буде створення морської бази а Азовському морі та штабу ВМС України
18:04 21.12.2018
ЄСПЛ вдруге відповів що не отримав від України заяву щодо моряків у “належній формі”
17:46 21.12.2018
"Суд" в окупованому Криму залишив під арештом ще одного українського моряка
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс