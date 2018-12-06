Военнопленный моряк поделился впечатлениями от российской пропаганды по телевизору в СИЗО
|13:59 21.12.2018
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|Крым
Украинский военнопленный капитан-лейтенант Сергей Попов с МБАК "Никополь" рассказал, что условия содержания его в СИЗО в РФ нормальные, однако российские СМИ транслируют очень много пропаганды об Украине.
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал его адвокат Гаджи Алиев, которому удалось встретится с пленным.
"Находясь в заключении, Сергей духом не пал, просил так и передать всем. Веселый и позитивный человек, шутит много. Несколько раз напоминал следователю, что он старше следователя по званию. Следователь попался понимающий", - написал адвокат в Facebook.
На вопросы про условия жизни в СИЗО пояснил, что попал в камеру, где есть телевизор, который не работал по причине отсутствия антенны. Чтобы иметь возможность видеть хоть какие-то новости моряк сделала антенну собственными руками.
"В итоге целыми сутками из телевизора только про Украину и говорят, я столько сюжетов про Украину дома не видел! Неужели в Казахстане, Беларуси и других странах ничего интересного не происходит, зачем столько новостей про Украину?", - поделился капитан с адвокатом.
Также он поблагодарил волонтеров за передачи. В частности он отметил, что переданная волонтерами одежда подошла в размер в размер.
Родом Сергей из Донецка, до 2014 года служил в Крыму, после аннексии в его день рождения, переехал служить в Одессу.
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