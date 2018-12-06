Россия пытается уговорить Турцию и Израиль признать оккупацию Крыма
|13:37 21.12.2018
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|Крым
Москва попытается убедить Турцию и Израиль признать оккупированный Крым российской территорией.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Новый День.
По его словам Анкара и Тель-Авив пока не соглашаются с тем, что «присоединение полуострова к России происходило с соблюдением международного права».
«Мы надеемся, что со временем нам удастся убедить партнеров и в Турции, и Израиле в правоте того выбора, того волеизъявления, который был сделан крымчанами несколько лет назад», – заявил Песков в эфире Первого канала.
Пресс-секретарь президента отметил, что у Москвы, Анкары и Тель-Авива есть схожесть интересов по многим направлениям, в частности, по теме взаимодействия в «сирийских делах».
В то же время есть и определенные вопросы, где позиции трех стран расходятся.
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