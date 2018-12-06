У фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки, задержанного в оккупированном Крыму, слишком высокое давление, что может привести к инсульту.

По словам сына украинца Ильи Каверника, у его отца уже есть гипертонический криз, сообщает ZN,UA

"Мне удалось посетить папу в СИЗО и передать ему лекарства. Оказалось, что у него снова высокое давление: 155 на 100. Есть уже гипертонический криз, то есть, в любой момент у него может случиться инсульт", – рассказал Каверник, отметив, что о состоянии здоровья Дудки стало известно во время его посещения в СИЗО.

По словам Каверника, свидание с отцом длилось примерно час. При этом во время разговора Дудка заявил о том, что уверен, что в его "деле" будет обвинительный приговор.

"У него теплится все же надежда на обмен, но все меньше и меньше. Сейчас он готовится к зоне, поскольку понимает, что приговор будет обвинительным. Но, с другой стороны, сдаваться он не намерен, точно будем подавать апелляцию на приговор", – добавил Каверник.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Европейского комитета по предупреждению пыток Йенсу Модвигу с призывом обеспечить расследование о пытках током политзаключенного Владимира Дудки.

Напомним, что 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины" – Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.