В окупованому Криму після так званої "націоналізації" 117 санаторіїв, пансіонатів і баз відпочинку перейшли у відання спеціально створене окупаційною владою державного унітарного підприємства "Сонячна Таврика".

Зараз на балансі ДУП всього 11 санаторіїв – все інше було розпродано, при цьому інформацію можна знайти далеко не про всіх власників, повідомив екс-міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв в газеті Новое время.

Так минулому році стало відомо про продаж 11 державних санаторіїв у Ялті, Сімеїзі, Алупці, Гаспрі та Євпаторії. Зокрема, влада регіону збирається продати санаторії "Прибій", "Сонячний", "Піонер", "Юність", Ай-Тодор, "Алупка", "Батьківщина", "Республіканський протитуберкульозний санаторій ім. Семашка", "Передгірний", "Протитуберкульозний санаторій ім. Чехова","Протитуберкульозний санаторій "Червоний маяк". Загальна сума, яку офіційно збираються виручити від продажу санаторіїв – близько 2 – 2,5 млрд рублів ($35 млн).

Останній аукціон - продажа санаторію "Лівадія" - частина його приміщень розташована в будівлях Лівадійського палацу. "Лівадію" купив відомий російський олігарх Костянтин Малофєєв всього за 509 мільйонів рублів ($7,6 млн).

У липні цього року було продано три санаторії: "Місхор" за 380,2 млн руб, "Ай-Петрі" – за 416,4 млн рублів, "Дюльбер" – за 702,7 млн рублів. Покупцем стала приватна фірма ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів", засновником якої є відставний генерал-полковник Володимир Зарицький. Він також отримав 30 гектарів санаторію "Перлина" поруч з "Ластівчиним гніздом".

Продаж кримських санаторіїв може (і буде) бути оскаржено як в Європейському суді з прав людини, так і в міжнародному арбітражі, вважає Лієв.

Нагадуєм, санаторії "Ай-Петрі", "Дюльбер" і "Місхор" потрапили в санкційні списки США.