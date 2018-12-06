Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий прохід через Керченську протоку. До нього хочуть залучити міжнародних партнерів – не тільки ОБСЄ, а й, зокрема, НАТО.

Таким чином, Україна має підтвердити своє право на користування Керченською протокою. “З питанням проходу суден не можна зволікати. Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання із захоплення Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму, – заявив секретар РНБО і додав: – Було б дуже логічно, щоб кораблі НАТО, запрошені нами в порти Азовського моря, довели, що Росія повинна рахуватися з міжнародним правом”.

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Дипломат, голова Фонду “Майдан закордонних справ” Богдан Яременко вважає, що у своїх заявах пан Турчинов намагається поєднати питання державної стратегії з елементами піару, і каже, що новий прохід через Керченську протоку хоч і не нагальний, але логічний крок.

“Справа в тому, що в статті 2 Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки дуже чітко зазначено, що “військові кораблі або інші державні судна третіх держав, що експлуатуються в некомерційних цілях, можуть заходити в Азовське море та проходити Керченською протокою, якщо вони прямують з візитом чи діловим заходженням до порту однієї із Сторін на її запрошення або дозвіл, погоджений з іншою Стороною (Україною або Росією, тобто). Власне, це ставить під сумнів будь-які можливості проходження військових кораблів країн НАТО в Азовське море. А оскільки РФ наскільки легко і вільно трактує міжнародне право – може знайти причини, або обійтися без них, щоб не погодити прохід іноземних кораблів. Тим більше, що має всі фізичні можливості перешкодити цьому, – наголосив Б. Яременко. – Що стосується українських військових кораблів, то в даному разі погоджуюся із логікою пана Турчинова. Раніше чи пізніше прохід треба повторити. На Керченську протоку Україна має таке ж право, як і Росія. Утім, на мою думку, зараз це передчасний крок, навіть з тих же кліматичних причин – Азовське море покривається кригою”, - висловив свою думку Яременко