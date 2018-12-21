Тральщик Черноморского флота оккупантов отправился в Средиземном море
|11:58 21.12.2018
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|Крым
Морской тральщик Черноморского флота страны-оккупанта «Иван Голубец» приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море,
Об этом пишет Крымская правда со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Во время перехода в дальнюю морскую зону личный состав корабля отработал мероприятия по маневрированию при прохождении морских районов с интенсивным судоходством, а непосредственно в составе группировки ВМФ по проводу через минные заграждения отряда кораблей.
Ранее в МО РФ сообщили, что Россия намерена проводить учения в Средиземном море на постоянной основе.
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