Морской тральщик Черноморского флота страны-оккупанта «Иван Голубец» приступил к выполнению задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота Российской Федерации в Средиземном море,

Об этом пишет Крымская правда со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Во время перехода в дальнюю морскую зону личный состав корабля отработал мероприятия по маневрированию при прохождении морских районов с интенсивным судоходством, а непосредственно в составе группировки ВМФ по проводу через минные заграждения отряда кораблей.

Ранее в МО РФ сообщили, что Россия намерена проводить учения в Средиземном море на постоянной основе.