Две подлодки оккупантов в Черном море "охотятся" за субмаринами и "отрываются" от слежения
|11:31 21.12.2018
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|Крым
Две подводные лодки Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения по поиску субмарин противника в Черном море.
Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает Крыминформ.
В сообщении пресс-службы сказано, что подводные лодки ЧФ страны-оккупанта, находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил флота. В ходе двустороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй – максимально длительно его поддерживать.
В пресс-службе сообщили, что в период пребывания под водой обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки-противника.
«С обнаружением подводной лодки-противника каждой боевой смене предоставляется возможность управлять подводной лодкой для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными. Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава», – сказано в сообщении.
По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.
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