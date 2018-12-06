Две подводные лодки Черноморского флота страны-оккупанта проводят учения по поиску субмарин противника в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ, передает Крыминформ.

В сообщении пресс-службы сказано, что подводные лодки ЧФ страны-оккупанта, находясь в морских полигонах боевой подготовки Черного моря, проводят совместное учение в соответствии с планом деятельности сил флота. В ходе двустороннего учения экипаж одной лодки будет осуществлять отрыв от слежения, а экипаж второй – максимально длительно его поддерживать.

В пресс-службе сообщили, что в период пребывания под водой обе лодки должны идти с максимальной скрытностью. Чтобы исключить лишние шумы, перемещение экипажа внутри корабля ограничено. Акустик тщательно прослушивает море и выполняет поиск подводной лодки-противника.

«С обнаружением подводной лодки-противника каждой боевой смене предоставляется возможность управлять подводной лодкой для удержания позиции слежения, оставаясь незамеченными. Учение проводится в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота и направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава», – сказано в сообщении.

По результатам учения будет отмечена лучшая дежурная смена на каждой подводной лодке, успешнее других справившаяся с поставленной задачей.