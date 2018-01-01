СБУ усилила контрразведывательные меры для недопущения провокаций со стороны РФ
|11:07 21.12.2018
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|Украина
Служба безопасности Украины усилила контрразведывательные меры для недопущения на территории нашего государства провокаций спецслужб Российской Федерации.
Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью СБУ в ответ на информационный запрос УНН.
"Службой безопасности усиленно контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны", - сообщили в спецслужбе, отвечая на вопрос о том, готова ли СБУ к возможным провокациям со стороны РФ в новогодние и рождественские праздники.
Напомним, Украина призывает Совет Европы отправить наблюдателей в оккупированный Крым.
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