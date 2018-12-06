В России продлили арест крымскотатарским предпринимателям
|10:15 21.12.2018
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|Крым
Вчера, 20 декабря, Басманный районный суд Москвы продлил арест крымскому предпринимателю Ресулю Велиляеву и директору его компании "КрымОпт" Али Бариеву.
Об этом сообщают активисты общественного объединения "Крымская солидарность".
"Суд по представлению следствия, не учитывая аргументированную позицию адвокатов, продлил (Велиляеву и Бариеву – ред.) меру пресечения на три месяца, до 25 марта 2019 года", – говорится в сообщении "Крымской солидарности" в "Фейсбуке".
В настоящее время Велиляев и Бариев удерживаются в московском СИЗО "Лефортово".
Напомним, предпринимателей Велиляева и Бариева задержали в Крыму 26 апреля. Тогда в Белогорске российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети "Гузель" и фирмы "КрымОпт", принадлежащих Велиляеву.
После обысков Ресуля Велиляева и Али Бариева вывезли из Крыма.
Позднее Велиляева арестовали на два месяца и поместили в московское СИЗО "Лефортово". Против него возбудили дело в Крыму по ст. 238 Уголовного кодекса России ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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