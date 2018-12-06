Окупований Крим. Підсумки п'ятого "турсезону" - кількість туристів

10:41 21.12.2018 0 комментариев Крым

За інформацією окупаційних властей Криму в 2018 році на півострові відпочило понад 6 мільйонів туристів (2014 року - 4 мільйони): 90% туристів – громадяни Росії, 8% – українці, іноземці 2%.

Однак, реальні цифри відрізняються від "статистики", наданої окупантами, пише екс-міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв в  інтерв'ю газеті Новое время.

До анексії Крим приймав понад 6 млн туристів, при цьому завжди (і навіть за часів СРСР) 70-80% турпотоку становили українці. Росіян же в 2013 році було близько 1,2 млн. В 2018 році кількість російських туристів дійсно збільшилась у порівнянні з 2017 роком - з 1,2 млн до 1,4 млн.

Пропагандистська кампанія, яку розгорнули окупанти навколо теми відкриття моста, спрацювала. Туристичний потік автомобільним транспортом збільшився майже в 1,5 разу. Якщо раніше туристів, які добиралися до Криму на автомобілях, було близько 400 тисяч, то в цьому році турпотік зріс майже до 600 тисяч. 

В той же час, щорічне зниження інтересу росіян до Криму наочно демонструє той факт, що російські авіакомпанії послідовно скорочують плани за рейсами в анексований Крим. Так, на початку літнього туристичного сезону авіакомпанії скоротили план по рейсам до Криму на 22,2%. 

За даними Державної прикордонної служба України громадяни України перетнули адміністративний кордон у напрямку півострова 690 тисяч разів. При цьому більшість українців в'їжджали в Крим по 2-3 і більше разів. Навіть за найоптимістичнішими підрахунками (якщо припустити, що половина – туристи) більше 150 тисяч не набереться. Прикордонники відзначають стійку тенденцію до зменшення пасажиро-транспортного потоку і відвідування громадянами окупованого півострова.

На іноземного туриста Криму не доводиться розраховувати зовсім – півострів на весь час окупації для іноземних громадян залишиться незаконно анексованою територією, а значить – закритим для відвідування.

Тому сьогодні доводиться констатувати, що епоха Криму як загальнодоступної здравниці завершується, пише Лієв.

 



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