Окупований Крим. Підсумки п'ятого "турсезону" - кількість туристів
|10:41 21.12.2018
|0 комментариев
|Крым
За інформацією окупаційних властей Криму в 2018 році на півострові відпочило понад 6 мільйонів туристів (2014 року - 4 мільйони): 90% туристів – громадяни Росії, 8% – українці, іноземці 2%.
Однак, реальні цифри відрізняються від "статистики", наданої окупантами, пише екс-міністр курортів і туризму Криму Олександр Лієв в інтерв'ю газеті Новое время.
До анексії Крим приймав понад 6 млн туристів, при цьому завжди (і навіть за часів СРСР) 70-80% турпотоку становили українці. Росіян же в 2013 році було близько 1,2 млн. В 2018 році кількість російських туристів дійсно збільшилась у порівнянні з 2017 роком - з 1,2 млн до 1,4 млн.
Пропагандистська кампанія, яку розгорнули окупанти навколо теми відкриття моста, спрацювала. Туристичний потік автомобільним транспортом збільшився майже в 1,5 разу. Якщо раніше туристів, які добиралися до Криму на автомобілях, було близько 400 тисяч, то в цьому році турпотік зріс майже до 600 тисяч.
В той же час, щорічне зниження інтересу росіян до Криму наочно демонструє той факт, що російські авіакомпанії послідовно скорочують плани за рейсами в анексований Крим. Так, на початку літнього туристичного сезону авіакомпанії скоротили план по рейсам до Криму на 22,2%.
За даними Державної прикордонної служба України громадяни України перетнули адміністративний кордон у напрямку півострова 690 тисяч разів. При цьому більшість українців в'їжджали в Крим по 2-3 і більше разів. Навіть за найоптимістичнішими підрахунками (якщо припустити, що половина – туристи) більше 150 тисяч не набереться. Прикордонники відзначають стійку тенденцію до зменшення пасажиро-транспортного потоку і відвідування громадянами окупованого півострова.
На іноземного туриста Криму не доводиться розраховувати зовсім – півострів на весь час окупації для іноземних громадян залишиться незаконно анексованою територією, а значить – закритим для відвідування.
Тому сьогодні доводиться констатувати, що епоха Криму як загальнодоступної здравниці завершується, пише Лієв.
Ещё на эту тему:
Оккупанты планируют взять в аренду суда для торговли с Сирией
Ще одне втрачене (турецьке) судно з кримського "чорного списку" тоне біля берегів Туреччини с вантажем кримської соди / Фото
Крымские СМИ занялись разжиганием межнациональной розни / Видео
Москва держит оккупированный Крым за Недороссию
У Раді розповіли, як збільшити ціну для Кремля за агресію на Донбасі та окупацію Криму
В оккупированной Ялте под игорную зону отдали 14 ,7 га земли санаторного назначения / Карта
Оператора Керченской переправы оккупанты планируют преобразовать в крымско-сирийскую судоходную компанию
Оккупированный Крым проигрывает Краснодарскому краю в 3.5 раза по количеству туристов