ОБСЕ не имеет четкой позиции для выполнения специальной мониторинговой миссии в акваториях Черного и Азовского морей

09:54 21.12.2018 0 комментариев Крым

Секретарю Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александру Турчинову важно вспомнить о возможном присутствии на кораблях, которые планируют выходить в Керченский пролив, представителей ОБСЕ.

Тем более, что вопрос об их мониторинговой миссии в акваториях Черного и Азовского моря поднимался много раз.

Такое мнение InfoResist высказал бывший постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.

«Этот вопрос действительно поднимался много раз. А именно относительно выполнения специальной мониторинговой миссией ОБСЕ функций по наблюдению ситуаций не только лишь на суходоле Украины, а и на водных просторах Украины. В частности в акваториях Черного и Азовского морей. Я, когда работал представителем президента, неоднократно этот вопрос обсуждал с офицерами миссии ОБСЕ. Сразу могу сказать, что там позиции разные. Последнее слово за Веной», — рассказал Бабин.

Он отметил, что у России в ОБСЕ есть право вето, потому как там решения принимаются на уровне консенсуса.

«Поэтому по последним, как говорят сведениям, которые я имею, пока мы не имеем четкой позиции ОБСЕ, что они будут присутствовать на соответствующих мероприятиях, они будут наблюдать с борта судна или корабля», — сообщил эксперт.

По словам Бабина, основное предупреждение ОБСЕ – это то, что ее миссия охватывает морские просторы, но возникает вопрос, на каком именно судне представители миссии будут осуществлять мониторинг.

«Ключевой вопрос в том, что оно не должно быть вооружено. Потому что тогда возникает вопрос предвзятости миссии. И тут, если есть какой-то вариант, на который шло руководство государства в этих вопросах, его, безусловно, поздравить и вообще присутствие международных наблюдателей во время прохождения Керченского пролива в государственном судне Украины это хороший как для меня шаг. Если это можно будет уладить», — пояснил экс-представитель президента в Крыму.

Также Бабин рассказал, что решение относительно прохождения судов через Керченский пролив остается за военными.

«В первую очередь у нас военное положение, комментировать детально планы, которые возможно, имеют военно-морские силы и высшее командование Украины тяжело в таких условиях. Единственное, как говорят, хотелось бы обозначить, что мы знаем, что после акта агрессии в Керченском проливе, после применения оружия, есть пленные, есть захваченные корабли ВМС, какой должен быть механизм реагирования на новое применение оружия Российской Федерацией? То есть, если снова военные моряки Украины, корабли Украины не будут оказывать вооруженное сопротивление, то безусловно мы имеем риск потерять ещё военнослужащих, ещё корабли», — считает эксперт.

Он добавил, что если украинские моряки станут оказывать вооруженное сопротивление, то это уже будет немного другая ситуация. Этот вопрос, опять-таки, должно решать командование.

Как сообщалось ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует осуществить новый проход военных кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. В Госдуме РФ ответили на планы украинской стороны.



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