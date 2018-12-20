Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon "вышел" на работу в акватории Черного моря.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Боевой самолет вылетел на патрулирование с военной базы НАТО в Болгарии.

Boeing P-8 Poseidon поднялся над Черным морем у нейтральных вод возле Одесской области и направился в сторону оккупированного Крыма. После чего борт развернулся и направился назад на базу.

Отметим, что это уже не первое усиление присутствия сил НАТО в черноморском регионе.

19 декабря возле Одесской области летал разведывательный самолет США, а в порт Одессы зашел корабль Королевского флота Великобритании.