Источник Флот - 2017 сообщает, что по трассе М-25 Новороссийск-Керчь, следует колонна тентованных КАМАЗов и кунгов. Военная техника движется в направлении Керчи.

Напомним, в районе поселка Первомайское (оккупированный Крым) накануне была замечена колонна военной техники, в частности грузовики, БТРы, артиллерийские установки, полевая кухня, которая двигалась в сторону Армянска.

Очевидцы также утверждают, что еще одна колонна российской военной техники двигалась со стороны Армянска к админгранице Крыма и Херсонской области и разместилась у железнодорожного полотна недалеко от завода «Крымский титан», в нескольких километрах от трассы Армянск-Херсон.