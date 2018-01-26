Болгарія вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба "Балкан"
|08:54 21.12.2018
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|Болгария
Болгарська газорозподільна компанія «Булгартрансгаз» вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба «Балкан», а також створення газової біржі.
Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний в Софії з Австрійським Центральноєвропейським газовим хабом (CEGH), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Обидві компанії беруть на себе зобов'язання про співробітництво і взаємодопомогу шляхом обміну даними про нові технології при будівництві та здачі в експлуатацію газорозподільного центру в Болгарії та створення в нашій країні першої газової біржі», - зазначила у цьому зв'язку міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова.
За словами Петкової, болгарська і австрійська компанії зійшлися на думці, що болгарський ринок газу відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки регіону та диверсифікації поставок природного газу.
Міністр також підкреслила, що створення першої в країні газової біржі створить передумови для лібералізації газового ринку при торгівлі енергоносіями.
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