Болгарська газорозподільна компанія «Булгартрансгаз» вивчить досвід Австрії при будівництві газового хаба «Балкан», а також створення газової біржі.

Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний в Софії з Австрійським Центральноєвропейським газовим хабом (CEGH), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Обидві компанії беруть на себе зобов'язання про співробітництво і взаємодопомогу шляхом обміну даними про нові технології при будівництві та здачі в експлуатацію газорозподільного центру в Болгарії та створення в нашій країні першої газової біржі», - зазначила у цьому зв'язку міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова.

За словами Петкової, болгарська і австрійська компанії зійшлися на думці, що болгарський ринок газу відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки регіону та диверсифікації поставок природного газу.

Міністр також підкреслила, що створення першої в країні газової біржі створить передумови для лібералізації газового ринку при торгівлі енергоносіями.