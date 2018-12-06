Посольство США закликало Росію звільнити кримськотатарського активіста Бекірова
|08:07 21.12.2018
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|Крым
Посольство Сполучених Штатів Америки у Києві закликало Російську Федерацію звільнити з-під варти незаконно утримуваного кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку посольства США у Twitter.
“Ми закликаємо Росію звільнити Едема Бекірова, стан здоров‘я якого дуже важкий, і йому не надають медичну допомогу. Ми стоїмо разом з усіма несправедливо затриманими українськими політв‘язнями та закликаємо Росію звільнити їх негайно”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в окупований Крим вранці 12 грудня.
Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів.
Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.
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