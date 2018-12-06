На розгляд Сенату США подано резолюцію, в якій пропонується Сполученим Штатам спільно із союзниками провести багатонаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє сайт «Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння» (ЦДАКР) з посиланням на текст резолюції, передає Укрінформ.

“США слід разом із союзниками провести багатонаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному морі, для демонстрації підтримки міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод та безпечного проходження через Керченську протоку та Азовське море, та протидії необґрунтованим вимогам РФ”, - йдеться на сайті центру.

Як зазначається в повідомленні ЦДАКР, група законодавців США подала на розгляд Сенату резолюцію з закликом до президента Дональда Трампа вжити дій задля стримування російської агресії в Чорному морі шляхом проведення операції із свободи судноплавства, посилення присутності НАТО в регіоні, заборони доступу російських кораблів до портів Європи та США та припинення проекту “Північний потік 2”.