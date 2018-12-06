На севере оккупированного Крыма происходит передвижение колонн российской военной техники.

Об этом сообщает УНІАН со ссылкой на очевидцев.

В районе поселка Первомайское журналист "Крым.Реалии" обнаружил колонну в составе грузовиков, БТРов, артиллерийских установок и полевой кухни, которая двигалась в сторону Армянска. Ее продвижение приостанавливалось из-за аварии одного из грузовиков.

Также сообщается, что еще одна колонна российской военной техники разместилась недалеко от завода "Крымский титан", в нескольких километрах от трассы.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии журналистам сообщил, что пограничники следят за ситуацией.

"Я могу только подтвердить то, что мы отслеживаем ситуацию. Но на данный момент комментировать не можем, потому что вся эта информация обобщается и обрабатывается в рамках совместного плана действий", – сказал Слободян.

В Министерстве обороны Украины отказались комментировать ситуацию, предложив направить информационный запрос.

Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

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