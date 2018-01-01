В приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей.

Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая, сообщает Анадолу.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.