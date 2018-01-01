Турция стягивает бронетехнику на границу с Сирией / Фото
|07:31 21.12.2018
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|Турция
В приграничную турецкую провинцию Газиантеп прибыла колонна бронетранспортеров и военных автомобилей.
Военная техника, переброшенная на границу из разных воинских частей Турции, с соблюдением усиленных мер безопасности выехала в сторону Хатая, сообщает Анадолу.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.
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