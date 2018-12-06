Красный Крест до сих пор ждет разрешения РФ посетить украинских моряков
|07:47 21.12.2018
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|Крым
Международный комитет Красного креста направил запрос в Российскую Федерацию о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским морякам.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
"МККК уже направили запрос в Российской Федерации о предоставлении представителям Красного креста доступа к украинским морякам. После получения разрешения от РФ и согласия самих военнопленных моряков, они смогут посетить их. По результатам такого визита представители МККК смогут конфиденциально проинформировать родственников о состоянии здоровья моряков и условиях их содержания", – сообщила Денисова.
По ее словам, соответствующую информацию она получила сегодня в ответ на свое обращение от главы делегации МКК в Украине Алана Эшлиманна.
Как отметила Омбудсмен, он сообщил, что в организации внимательно следили за событиями, которые произошли в районе Керченского пролива.
"В МККК обеспокоены ситуацией с захватом украинских моряков. А также обеспокоены состоянием здоровья 24 членов экипажа, содержащихся в СИЗО Москвы", – добавила уполномоченный.
Напомним, 30 ноября стало известно, что МККК направил запрос в Российскую Федерацию о допуске к арестованным украинским морякам.
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